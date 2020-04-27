Российский рэпер Тимати публично оскорбил телеведущую Ксению Собчак, назвав ее маленьким вампиром

Провокационный пост он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Тимати, который принял участие в суперуспешном прямом эфире Насти Ивлеевой, накинулся на Собчак из-за ее критики в их адрес. Он заявил, что программные директора Собчак после прямого эфира с Ивлеевой умоляли его выйти в прямой эфир программы Собчак на Первом канале. И это, несмотря на то, что в соцсетях Собчак его жестко унизила.

«В этом мире действительно все логично: детство в МГИМО, Бэха с водителем, Кремлевским флагом и мигалкой (предписание - без права обыска), олигархи, кокаин в «Дягилеве», сериал «Блондинка в Шоколаде», Дом-2, премия Муз-Тв, ширма либеральной повестки, баллотирование в Президенты РФ и жесткое не согласие с «кровавым режимом», непродолжительная тишина после и.... тарарам!!! Своя программа на Первом Канале!!!», - припомнил Тимати Собчак ее прошлое.

Он подчеркнул, что Собчак не может читать мораль молодому поколению, так как не является моральным авторитетом. Он заявил, что Собчак не дотягивает не до уровня Познера, не до уровня Юрия Дудя. Тимати отметил, что дважды отказал Собчак принимать участие в ее программах, поэтому она обиделась и решила нападать на него.

За несколько дней пост Тимати собрал 477 тысяч лайков. В комментариях его стали поддерживать за то, что поставил Собчак на место. Но нашлись и те, кто напомнил Тимати о том, что у них с Собчак есть общее прошлое: она снималась в его клипе, а в сеть сливали интимное видео с ними.

«Разнооооос. Обожаю!!! Все четко», «Поставил на место», «Вот и ответочка за Настю прилетела. Да, Тетя Ксюша?», «А когда-то Вы с Собчак целовались в десна у тебя в клипе», "Ксения Анатольевна и до Вас добралась. Интересно кто следующий", «Уложил Собчак и тогда в клипе и сейчас)», «Хорошая ответочка тупой блондинке», «Пусть вспомнит свою грязную ж*пу и как опозорила имя своего отца», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Собчак потребовала у России вернуть Украине аннексированный Крым: "Должен быть референдум".

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак публично сцепилась с экс-супругом Виторганом, слов не подбирала: «Не превращайся в Канделаки».

Также Politeka писала, что скандальная Собчак не сдержалась и набросилась на Канделаки из-за выходок Бузовой: "Вызов принят".