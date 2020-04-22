Карантин кожен переживає по-своєму, але деяким зіркам настільки нудно, що вони починають провокувати інших на скандал. Найбільше скандалів і чвар за останні дн влаштувала російська телеведуча Ксенія Собчак

Рoliteka.net вирішила пригадати найгучніші скандали останніх днів за участю ведучої.

Почалося все з того, що Ксенія опублікувала пост про те, що її обурюють прямі ефіри зірок, в яких вони опускаються до жахливих речей.

«Дорослі жінки лаються через те, хто перший придумав обмазатися якимось гівном, а хто за ким повторив», - заявила Собчак, натякаючи на російську зірку Настю Івлеєву і українку Олю Полякову, які проводять челленджи в прямих ефірах.

Полякова не змовчала і іронічно нагадала Собчак про її весілля в катафалку.

За дівчат вирішив заступитися Максим Галкін, який заявив, що такі ефіри мають місце бути, так як вони веселять народ. Крім цього, Галкін нагадав, що сама Собчак вчинила не краще, коли їхала на весілля в катафалку. Собчак не змовчала, заявивши, що не стане пояснювати Галкіну різницю між постіронією і несмаком.

Зазначимо, що телеведучу підтримала продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна, а ось телеведуча Тіна Канделакі виступила на підтримку блогерів, чим нарвалася на серйозну критику Собчак. Жінки продовжували скандалити в коментарях і постах ще кілька днів. Ось саме основне з їх розборок.

А ось Настя Івлеєва не стала відповідати на критику ні Собчак, ні Полякової в постах, лише передаючи їм завуальований привіт в сторіс. Івлеєва порекомендувала «нікому не ставити прямі ефіри на її час, щоб потім не ображалися». Таким чином вона кинула камінь у город Полякової, яка проводить прямі ефіри в один час з нею. Також телеведуча передала «привіт аристократії», натякаючи на Собчак.

Чим довше триває карантин, тим більше зірок сваряться один з одним.

Нагадаємо, що з Настею Івлеєвою з "Орла і Решки" пообіцяли жорстко розправитися: "З'їм з потрухами", відео з погрозами Тіматі.

Як повідомляла Politeka, Собчак зчепилася з Поляковою та Галкіним через весілля, дісталося і Пугачовій: «Тошно дивитися».

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