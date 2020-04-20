Російська телеведуча Ксенія Собчак розповіла, що пройшла тест на уханьский вірус

У цьому зірка зізналася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. За її словами, вона зробила тест, але вірусу у неї не виявили. Антитіл теж.

«А взагалі зараз всі так спекулюють різною статистикою, що я з нетерпінням чекаю єдиних даних, які складно підробити і «інтерпретувати». Рівень смертності 20 року. І 2019. І порівняти. Цікаво, кого всі кинуться звинувачувати в мудізмі і економічному краху, якщо глобально цей показник не зміниться?», - зазначила Собчак.

В коментарях до посту відписався колишній чоловік і батько сина Собчак Максим Віторган, який здивувався тому, що Собчак не підтримує карантин і заклик «сидіти вдома».

«Ти не вважаєш, що порівнювальні дані по смертності стали такими завдяки грамотній і самовідданій політиці Московського керівництва??», - іронічно запитав Віторган, натякнувши на її симпатію до керівництва столиці.

Собчак, звичайно, не змовчала, попросивши свого чоловіка не перетворюватися на її ворога Тіну Канделакі, з якою вона регулярно сваритися в мережі.

«Максим, не перетворюйся, будь ласка, в Тіну Канделакі) Ключове слово «припустимо». Я не знаю які це будуть дані, тому ризик скасовувати карантин зараз не виправданий, але я просто задаюся питанням «а раптом?», - зазначила телеведуча, назвавши іронію Віторгана «убогою».

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