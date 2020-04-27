Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95", показала новый весенний образ

На фото Адамчук позирует в свадебном платье белого цвета. Плечи в нем были открытые и можно увидеть, что Марта без белья. Волосы у актрисы были собраны назад, а на фоне можно увидеть много цветов и другие предметы интерьера. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо за фотовоспоминание и за организацию фотосъемки. Свадебный сезон не за горами - надеюсь, что после карантина свадеб будет больше, а не наоборот. Смотрю на фото и понимаю, что хочу, чтобы мой дом был всегда в цветах", - написала Адамчук.

Фанаты успели поставить больше 600 лайков, среди которых была и Ксения Кошевая. Также они написали несколько комментариев:

"Как красиво", "Очень красиво", "Красивая невеста", "Невероятная", "Невеста весны".

Сообщалось, что украинская певица, участница "Женского квартала" Марта Адамчук поделилась знойной фотосессией.

Звезда "Квартала 95" показала себя во всей красе и с разных ракурсов, как роковая красотка. На одном из черно-белых снимков Марта Адамчук приспутила платье, обнажив плечи. На другом снимке она повернулась спиной и демонстрирует обнаженное тело.

Ради серии фотографий артистка даже легла на пол, извиваясь под всевозможными углами.

Напомним, знойная красотка из "Квартала 95" сразила рельефами в одной рубашке

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