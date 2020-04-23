Украинская певица, участница "Женского квартала" Марта Адамчук разместила откровенное фото

Звезда предстала в белой рубашке, которую она спустила с плеч, передает Politeka.net. Красотка едва держала наряд, чтобы он не соскользнул с ее обнаженной груди.

На одном из фото видно, что артистка надела рубашку задом наперед, а также едва не спустила рукав полностью.

Марта закинула волосы набок и сверкнула белой сережкой в ухе.

Макияжа почти не было видно - выделялись лишь брови и пышные ресницы.

Красотка всячески изгибалась, она не смотрела в камеру, как настоящая распутница. Адамчук приоткрыла губы, придав фото большей пикантности.

"После заката", - подписала фото звезда.

Почти за час пост собрал более 100 лайков и один комментарий в виде смайлика.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Марты подписаны 47,1 тысяча человек.

Напомним, Марта Адамчук примерила блузу или платье с необычным большим вырезом на одну сторону, сверкнув оголенным плечиком. Нежная цепочка с круглым небольшим кулоном дополнили образ.

Удачный макияж и правильное освещение сделали этот кадр поистине восхитительным. Кареглазая красавица с легкой улыбкой задорно смотрит прямо в объектив.

Ранее сообщалось, что Марта Адамчук позировала у окна с необычной прической.

Звезда смотрела в камеру и улыбнулась. Красоту ее глаз подчеркнула черная подводка.

Марта позировала в рубашке, которую застегнула под горло.

В посте звезда рассказала о благотворительном марафоне, в котором примут участие много артистов.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук опубликовала фото, которое умилило многих поклонников актрисы.

Девушка показала многочисленной публике своего любимца с красивыми "бездонными" глазами.

Напомним, звезда "Квартала 95" засветила идеальные формы в пикантном образе.

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" очаровала нескромным вырезом в черном платье.

Также Politeka писала, что жгучая брюнетка из "Квартала 95" посветила шикарными прелестями перед красавцем.