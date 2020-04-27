Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка KAZKA, показала необычный образ

На кадрах Александра лежит в цветах и руками взялась за голову. Можно увидеть частично майку или что-то подобное на Зарицкой. Волосы у певицы были собраны назад. Короткий ролик получился довольно нежным и милым. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне так мало свободы сейчас, хочется сорваться и поехать куда-то далеко. А чего тебе так мало", - написала Зарицкая под роликом.

Фанаты посмотрели видео более двух тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Танцев с друзьями под колонку где-то в Киевском метро", "Когда будет информация по концертному туру? Что с билетами делать?", "Музыкальных музыкантов. И громких прогулков с друзьяими", "Свободы, общения, прогулок и поездок", "Невероятная", "Свободной жизни".

Ранее мы сообщали, что 27-летняя украинская певица Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA, соблазнила стильным кадром с девушками.

В этот раз звезда поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном образе вместе с несколькими девушками - коллегами в латексе и таких же перчатках. Артистка предстала в стильном образе, однако на последующих кадрах звезда удивила домашними нарядами во время общения с коллегами.

Напомним, аппетитная солистка KAZKA вывалила свой пышный бюст, позабыв обо всем

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