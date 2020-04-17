Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась фотографиями и видео со съемок хита «Палала»

Свежие кадры звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото и видео видно, как проходили съемки популярного хита. На одном из кадров Александра стоит с мокрыми волосами, одетая в роскошное платье. Ее пышная грудь едва вмещается в декольте. В целом образ поп-дивы выглядит очень пикантно и соблазнительно.

Кроме этого, Саша показала, как репетировали и снимали клип. В том числе, обмазывали масовку черной краской.

«Это были эпические 25 часов съемок», - вспомнила артистка.

За полчаса пост звезды собрал почти тысячу лайков. В комментариях ей оставили много комплиментов.

«Боже, это невероятно атмосферно, аж дух захватывает», «Люблю тебя», «Привет из Казахстана», «Это моя самая любимая песня. Вы большие молодцы!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александру Зарицкую застукали с мужчиной в самый пикантный момент. Вокалистка позировала для снимка с известным музыкантом из Швейцарии Кadebostany, с которым недавно она спела в дуэте. Девушка сидела с ним в машине и прикрывала рукой камеру, которая пыталась заснять их в самый неподходящий момент.

Напомним, что солистка KAZKA взбудоражила видом в объятиях усатого красавчика: «Я с ума сойду, если…».

Как ранее сообщала Politeka, солистка KAZKA напугала внешним видом в платке и черной шляпе: "Опасная...".

Также Politeka информировала, что солистка KAZKA Зарицкая бросила иностранного хахаля: «классно провели время, а затем…».