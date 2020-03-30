Звезда решила больше не скрывать правду!

Солистку группы KAZKA Александру Зарицкую застукали с мужчиной в самый пикантный момент

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«BABY I’M OK. Премьера в пятницу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Зарицкая позирует вместе с солистом швейцарской группы Кadebostany, который прикрывает лицо рукой.

«не прячь глаза…», «огонь», «ура! Неужели», «ого, вот это да!», «Боже какие вы милые», - пишут в комментариях.

До этого мы писали, что Александра Зарицкая удивила фанатов снимками с известным музыкантом.

На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото с солистом швейцарской группы Кadebostany. На кадрах пышногрудая Зарицкая стоит под ручку с Уильямом Иеремией, который выступает под псевдонимом Кadebostan. Видно, что снимки были сделаны в Стамбуле еще до карантина.

«03.04 - премьера - @kadebostany_official x КАЗКА - У меня все ОК», - сообщила Зарицкая.

Поклонники группы оставили под постом более 4 тысяч лайков. Все в восторге от предстоящего дуэта, а некоторые не могут поверить, что КАЗКА записала такой трек.

«Красивые», «Очень очень сильно жду!!», «Это у вас дуэт будет? Я с ума сойду, если да», «Бусички», - пишут пользователи сети.

Напомним, что пышногрудая Александра Зарицкая ошарашила изменениями во внешности, очень смело: «Прямо на лице…».

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA огорошила смелым образом, личные кадры: "С ума сошла?".

Также Politeka писала, что растрепанная Александра Зарицкая потрясла внешностью без макияжа: "Не узнать!".