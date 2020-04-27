В июне прошлого года голливудская актриса Анджелина Джоли стала постоянным приглашенным редактором издания Time, с тех пор она в своей колонке подняла массу важных тем

Так, недавно актриса написала открытое письмо родителям, ведь она сама мать шестерых детей. Хотя Джоли призналась, что никогда не думала о материнстве, ведь вела бурную личную жизнь в юности.

Кроме того, звезда рассказала, что была в молодости эмоционально нестабильная, пишет Хочу. Для актрисы было нетрудно любить, но тяжело отвечать за кого-то.

Однако, став мамой, звезда стала намного ответственней, терпеливой и ради этого она и оставила свои мечты.

"Приятно осознать, что ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными. Они просто хотят, чтобы ты был честным с ним. Они любят тебя. Они хотят помочь тебе. В конце концов, это команда, которую вы создаете", - рассказала Джоли.

Кроме того, по мнению Энджи, дети помогают расти в духовном плане.

При этом звезда не забыла упомянуть о трудностях родителей, с которыми они столкнулись во время самоизоляции.

В частности, тяжело дается дистанционное обучение, не хватает денег, а многие семьи сталкиваются с проблемами психически-эмоционального здоровья.

По мнению звезды, имено во время самоизоляции есть опасность роста травм и страданий уязвимых детей.

"По состоянию на эту неделю более миллиарда детей не посещают школу во всем мире из-за закрытия, связанного с вирусом. Многие дети зависят от ухода и питания, которые они получают в школьные часы, включая около 22 миллионов детей в Америке, которые зависят от продовольственной поддержки", отметила актриса.

Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.

Как сообщала Politeka, жестокое обращение: Анджелина Джоли не сдержалась и поразила признанием о детях.

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