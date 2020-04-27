Певица, актриса и модель Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию в полупрозрачном черном платье
После введения карантина Даша по очевидным причинам не снималась в новых фотосессиях и делилась все время с поклонниками архивными постановочными кадрами. В этот раз знаменитая модель решила устроить домашнюю съемку, чтобы порадовать фанатов довольно горячим образом, пишет Politeka.
Как известно, каждый день Даша старается обновлять свой профиль в Инстаграм и представлять новые и интригующие кадры, чтобы привлечь внимание аудитории к собственной персоне во время карантина. Звезда уже не первую неделю сидит дома, поэтому принялась активно вести социальную сеть.
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Сегодня на ее странице появилось сразу несколько кадров, сделанных в ее же дворе. Даша предстала в черном полупрозрачном платье, с ярким макияжем на лице и... топоров в руках, чем и позабавила пользователей сети.
«История не полна...», «Даша ты очень красивая», «Берегитесь мужики.... Красота страшная сила. ❤️», «Black Lady 🔥🔥🔥», «Отлично получилось ❤️😍», «1 фотка тупо я, когда иду дрова колоть 🔥», «Блин . Красивая и опасная ⚡️», «Красивая дамочка!», «Это на кого это вы так с топором то? Чья голова сегодня падёт к вашим ногам», «Раскольников в юбке😂😂👍», - пишут поклонники.
Ранее Даша показала, как отвечать на вопросы и публиковать жаркие фото, под которыми весьма ироничным и острым образом пишет замечания в ответ на любопытные темы поклонников.
В этот раз звезда похвасталась как домашними фото, так и кадрами из фотосессий. Даша примерила на себя образ горячей блондинки в красном плаще, посветила ягодицами, задрав платье в туалете, а также осталась в корсете и белье ради провокационных кадров во время одной из последних съемок.
На вопросы о том, кем хотела стать в детстве, звезда ответила весьма честно: "Диктором, уборщицей и служить в армии". А затем в шутку добавила, что рада, что эти ее мечты не сбылись.
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