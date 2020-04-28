Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская продолжает радовать поклонников яркими снимками

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз певица опубликовала в своем личном Instagram снимок, на котором звезда будто помолодела на несколько лет.

Для нежного снимка Наталья Могилевская выбрала красивое бежевое платье, специальный макияж.

Примечательно, что в рамках фотосессии украинская звезда решила отказаться от нижнего белья, в частности, от бюстгальтера.

Снимок пришелся по душе поклонникам, которые оставили десятки восторженных комментариев под публикацией. Они отметили, что Наталья Могилевская с каждым днем лишь молодеет.

"Воплощение изящности, женской мудрости и силы!", "Любимая моя!", "Очень красивая", "Невероятная!", "Какая нежность", "Красавица!", "Лапонька!", "Наталья, вы красотка", "Нежная, женственная, обоятельная красавица", "Могилевская ты лучшая и в жизни и в творчестве", "Что любовь делает с людьми...она вам к лицу...", "Очень нежная", "Милая девочка...", "Какая Вы наполненная и красивая!", "Безумно нежное фото", - написали они в комментариях под публикацией звезды.

До этого мы писали, что украинская певица Наталья Могилевская поразила помолодевшим видом, которым решила «встречать» весну.

«А на улице просыпается Природа...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в подъезде, сидя на ступеньках. В руках звезда держит красивый букет желтых тюльпанов. При этом ее поклонники обратили внимание на помолодевший вид кумира.

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