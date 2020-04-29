В последнее время звезды все чаще делятся фотографиями без макияжа, утренними луками, а также рассказывают, чем они занимаются дома на карантине

Конечно, многие из их образов постановочные. Но иногда можно увидеть настоящих звезд без прикрас. Politeka.net собрала самые интересные утренние луки знаменитых красоток.

Леся Никитюк недавно поделилась роскошным снимком из путешествия. Телеведущая сидит в кресле, завтракает, параллельно нанеся на лицо маску. Звезда выглядит очень по-домашнему, хоть и находится в отеле.

«Отпад», - прокомментировали фото поклонники.

Певица Настя Каменских не раз рассказывала, что старается выглядеть хорошо всегда, чтобы баловать своего мужа. Недавно она поделилась милым утренним снимком в пижаме без макияжа.

Экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева поделилась постановочным утренним снимком. Но от этого он не стал менее красивым.

Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко показала, как выглядит по утрам без фотошопа и прикрас. Сразу видно, что звезда честна со своими фанатами.

Ани Лорак тоже показала свой утренний домашний лук. Знаменитость была одета в меховые тапочки, джинсы и свитер.

Суперблондинка Ольга Полякова в последнее время все чаще выкладывает домашние луки. Звезда не пропускает тренировки, поэтому все чаще появляется в утренней ленте в спортивном костюме.

Солистка "Неангелов" тоже любит заниматься спортом по утрам.

Напомним, что Джанабаева решила побаловать Меладзе и позвала подружку, видео: "Мы сделали это".

Как сообщала Politeka, Никитюк в одном лифчике напугала внешним видом, личные кадры облетели сеть: "Какой ужас".

Также Politeka писала, что розовенькая Каменских выдала секреты соблазнения мужчин: "Потапа дома так же развлекаешь?".