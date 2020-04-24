Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла, як доглядати за собою, щоб бути привабливою

Як відомо, кілька днів тому знаменитість організувала цілий курс тренувань для фанатів, а також влаштувала онлайн бесіди в Instagram. Співачка вирішила провести спеціальний 21-денний марафон для прихильниць, щоб не тільки привернути увагу до себе, але ще і допомогти дівчатам розібратися у власних проблемах і думках, пише Рoliteka.net.

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⠀ Этот цвет символизирует красоту и женственность. ⠀ И в это посте я хочу поделиться с вами своими женскими секретиками) ⠀ Для меня внешняя красота - это в первую очередь, ухоженные волосы, чистая и ровная кожа, одежда и расслабленность. Рассказываю подробнее : ⠀ Гардероб 👚 Чтобы упорядочить свою жизнь, начните из порядка в шкафу. Переберите свою одежду. Станьте для себя же стильным критиком и безжалостно избавьтесь от того, что уже очень давно не носите. Отдайте эти вещи на переработку или благотворительность. Не оставляйте на “буду дома носить”. Девочки, дома тоже нужно быть красивой. ⠀ Или займитесь творчеством и переделайте какую-то вещь, чтобы это было стильно 🎀 ⠀ Дальше подумайте, как будете сочетать вещи, которые оставляете в гардеробе. Примеряйте, экспериментируйте, фотографируйте и создавайте свои лукбуки. Потом будет легче решить, что надеть. ⠀ Волосы. Сейчас об этом говорят и врачи, а меня этому научила еще моя бабушка : проводите щеткой по волосам 100 раз в день. Делайте это медленно и осторожно. Не позволяйте волосам сильно запутываться - от этого волосы быстрее повреждаются. ⠀ За час до мытья массажируйте кожу головы 15 минут 💆‍♀️. Это увеличивает приток крови к луковицам и стимулирует рост волос. А еще это такой релакс😌 И мойте расческу как можно чаще. Она всегда должна быть чистой. ⠀ Кожа ✨ Устройте себе спа-день дома. Сделайте домашние маски. Уделите этому целый день) ⠀ Ежедневно делайте легкий массаж лица пальцами или специальным роликом. Это не только разглаживает морщины и убирает отеки, но еще и делает ровный тон лица и четкий овал. ⠀ Расслабление. Найдите то, что приносит вам удовольствие и расслабленность. Ванна с пеной, фильм, книга, медитация - что угодно. Помните, что расслабление - это ключ к счастью💟 ⠀ Девчонки, я надеюсь, что была вам полезна. Давайте с вами тоже посекретничаем - делитесь в комментариях своими женскими штучками ⬇️ ⠀ И не забывайте, как и в прошлые дни , мы наполняемся розовым цветом - одеваем розовую кофточку, смотрим на розовый цвет) Сегодня полностью наш день 💕

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Так, в новому посту – спеціальному відеоролику на сторінці «НК-блог» зірка розкрила різні «жіночі секретики».

Для мене зовнішня краса - це в першу чергу, доглянуте волосся, чиста і рівна шкіра, одяг і розслабленість. Розповідаю детальніше:

Гардероб 👚

Щоб упорядкувати своє життя, почніть з порядку в шафі. Переберіть свій одяг. Станьте для себе ж стильним критиком і безжально позбавтеся від того, що вже дуже давно не носите. Віддайте ці речі на переробку або благодійність. Не залишайте на “буду вдома носити”. Дівчатка, вдома теж потрібно бути красивою.

Волосся.

Зараз про це кажуть і лікарі, а мене цьому навчила ще моя бабуся : проводите щіткою по волоссю 100 разів в день. Робіть це повільно і обережно. Не дозволяйте волосся сильно заплутуватися - від цього волосся швидше пошкоджуються.

За годину до миття масажуйте шкіру голови 15 хвилин 💆‍♀️. Це збільшує приплив крові до цибулин і стимулює ріст волосся. А ще це такий релакс😌 І мийте гребінець як можна частіше. Вона завжди повинна бути чистою.

Шкіра ✨

Влаштуйте собі спа-день вдома. Зробіть домашні маски. Приділіть цьому цілий день)

Щодня робіть легкий масаж обличчя пальцями або спеціальним роликом. Це не тільки зменшує зморшки, прибирає набряки, але ще й робить рівний тон обличчя і чіткий овал.

Розслаблення.

Знайдіть те, що приносить вам задоволення і розслаблення. Ванна з піною, фільм, книга, медитація - що завгодно. Пам'ятайте, що розслаблення - це ключ до щастя💟

Дівчата, я сподіваюся, що була вам корисна. Давайте з вами теж посекретничаем - діліться в коментарях своїми жіночими штучками ⬇️», - розповіла Настя.

До цього Настя поділилася новим забавним фото.

На знімку зірка позує з розпатланим волоссям і величезною посмішкою на обличчі. На Насті тонка біла футболка, під якою просвічується ліфчик їй в тон.

«Давайте більше посміхатися і радіти простим речам. Розкажіть в коментарях, що сьогодні підняла вам настрій. Хочу порадіти разом з вами», - запропонувала Каменських.

В коментарях її шанувальники тут же почали розповідати про те, що їх радує, не забуваючи коментувати і сам знімок співачки.

«Ви така красива», «Бомба ракета», «Мене ти завжди радуєш, мотивуєш і надихаєш!!!», «Краса наша Настуся, при вигляді тебе тільки і хочеться посміхатися», «Яке божественне фото», «Які гарні волосся», - пишуть люди.

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