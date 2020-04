View this post on Instagram

⠀ Этот цвет символизирует красоту и женственность. ⠀ И в это посте я хочу поделиться с вами своими женскими секретиками) ⠀ Для меня внешняя красота - это в первую очередь, ухоженные волосы, чистая и ровная кожа, одежда и расслабленность. Рассказываю подробнее : ⠀ Гардероб 👚 Чтобы упорядочить свою жизнь, начните из порядка в шкафу. Переберите свою одежду. Станьте для себя же стильным критиком и безжалостно избавьтесь от того, что уже очень давно не носите. Отдайте эти вещи на переработку или благотворительность. Не оставляйте на “буду дома носить”. Девочки, дома тоже нужно быть красивой. ⠀ Или займитесь творчеством и переделайте какую-то вещь, чтобы это было стильно 🎀 ⠀ Дальше подумайте, как будете сочетать вещи, которые оставляете в гардеробе. Примеряйте, экспериментируйте, фотографируйте и создавайте свои лукбуки. Потом будет легче решить, что надеть. ⠀ Волосы. Сейчас об этом говорят и врачи, а меня этому научила еще моя бабушка : проводите щеткой по волосам 100 раз в день. Делайте это медленно и осторожно. Не позволяйте волосам сильно запутываться - от этого волосы быстрее повреждаются. ⠀ За час до мытья массажируйте кожу головы 15 минут 💆‍♀️. Это увеличивает приток крови к луковицам и стимулирует рост волос. А еще это такой релакс😌 И мойте расческу как можно чаще. Она всегда должна быть чистой. ⠀ Кожа ✨ Устройте себе спа-день дома. Сделайте домашние маски. Уделите этому целый день) ⠀ Ежедневно делайте легкий массаж лица пальцами или специальным роликом. Это не только разглаживает морщины и убирает отеки, но еще и делает ровный тон лица и четкий овал. ⠀ Расслабление. Найдите то, что приносит вам удовольствие и расслабленность. Ванна с пеной, фильм, книга, медитация - что угодно. Помните, что расслабление - это ключ к счастью💟 ⠀ Девчонки, я надеюсь, что была вам полезна. Давайте с вами тоже посекретничаем - делитесь в комментариях своими женскими штучками ⬇️ ⠀ И не забывайте, как и в прошлые дни , мы наполняемся розовым цветом - одеваем розовую кофточку, смотрим на розовый цвет) Сегодня полностью наш день 💕