Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала домашній образ справжньої жінки

На кадрах Леся позувала перед дзеркалом в топі і лосинах. На голові у неї було рушник, а на обличчі маска. Вона ще щось поправляла над очима, швидше за все, брови. За словами Никитюк, у неї це салон на дому. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фото вийшло досить цікавим і незвичайним. Адже досить складно бачити телеведучу, яка тільки призводить своє обличчя в порядок, а не як зазвичай - вже нафарбована і доглянута.

Фанати нічого не змогли написати під кадрами або поставити лайки. Все із-за того, що Леся опублікувала в сторіс Инстаграма відео, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що українська телеведуча Леся Нікітюк була змушена звернутися в поліцію через шахраїв, що наживалися на її імені.

«Шановні організатори, давайте домовлятися! Припиніть це розлучення!» - говориться в повідомленні.

Більш того, Никитюк також розповіла, що змушена була звернутися за допомогою в киберполицию.

"Хлопці, я звертаюся до вас чисто по-людськи. Напишіть мені і скажіть, скільки вам потрібно грошей, щоб мені перестали писати тисячі людей і говорити, що я кинула їх на гроші. Скільки вам потрібно грьобаних грошей? Напишіть, я готова вам заплатити, щоб ви закінчили цей розлучення", - підкреслила вона.

Повідомлялося, що Леся Нікітюк показала, як веселиться в домашньому вигляді вечорами.

Дівчина з'явилася з легким макіяжем на обличчі, в білій майці з принтом на грудях і чорному нижній білизні з високою посадкою. При цьому зірка лелала вигляд, що посилає фанатам повітряний поцілунок, трохи піднявши майку.

Нагадаємо, Нікітюк в кокетливою піжамі пообжималась на камеру зі своїм другом

А ще Politeka писала, що Никитюк пікантно оголилася в центрі столиці, навіть Лобода не втрималася

Також Politeka повідомляла, що Никитюк задерла сукню і показала, як просто спокусити чоловіка



