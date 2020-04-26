41-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, здивувала кулінарними талантами

Як передає Politeka.net, Альбіна опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала разом з подругою Катериною Кожевніковою, ведучою авторської кулінарної програми "Катинkitchen".

Джанабаєва провела майстер-клас, як правильно приготувати шоколадний десерт "брауні". Це вже не перший кулінарне відео, яким ділиться співачка. Раніше вона пекла булочки-троянди. Судячи по усміхненому обличчю Альбіни, вона анітрохи не засмучена тим, що через карантин змушена проміняти сцену на плиту, а мікрофон на міксер. Цікаво, як до цього ставиться її чоловік?

На цей раз перед початком готування, Альбіна пожартувала, що у кожної жінки в косметичці повинна бути маленька пляшечка вина, а якщо не поміщається, значить, погана косметичка.

"Неділя - можна і побалувати своїх улюблених смачненьким. Рецепт «шоколадного Брауні» мені дістався від кухаря @mirckozago ✊🏻👍👏🏻 Разом з @ekaterinakozhevnikova ми зробили це не тільки швидко, але і весело! #катинkitchen", - підписала кадри Джанабаєва.

Менше, ніж за 20 хвилин, пост зібрав понад 1 000 "лайків". Шанувальники "збожеволіли" від захвату і засипали свого кумира компліментами.

"дякую за натхнення!!! Прекрасна господиня!!!❤️"

"В останні часи почали тільки готувати, не погано 😂❤️"

"Альбін, коли будете виходити в спільний ефір з Валерою, я скучила ???"

Раніше ми повідомляли, співачка налякала зовнішнім виглядом, з'явившись на відео в сірій сукні, фартусі гірчичного відтінку, без макіяжу, з зібраним в пучок волоссям.

Спочатку зірка, як слід, замісила тісто, потім сформувала рулетики, обмазала їх яйцем і посадила в духовку. В кінці Альбіна показала готові апетитні булочки крупним планом. Примітно, що під час відео на секунду з'являється фото її чоловіка - можливо, так і було задумано, а може бути помилка при монтажі. В милій кухарці, Альбіні, важко впізнати фатальну красуню до карантину.

Нагадаємо, сини Джанабаєвої і Меладзе вразили недитячим поведінкою