Пара выглядит не так, как всегда

Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно сильно изменились

В сети появилось фото, на которых пара изображена в необычном виде, пишет Politeka.net. На снимке Меган Маркл была почти лысой, а ее супруг наоборот - с длинными волосами.

Как оказалось, один из анонимных художников решил пофантазировать, как бы знаменитости выглядели с измененной длиной волос.

Данное фото было обнародовано в одной из русскоязычных групп.

"ТАКОГО МЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ😂 Анонимный художник, который ведет аккаунт @hey_reilly, решил показать, как звезды выглядели бы лысыми😱 Надо признаться, это очень смешно!", - подписано фото.

За 16 часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Ой) ну Меган с Гарри крутые🔥🔥🔥👍", "Показалось, что Гарри это Тормунд из GOT", "Гарри на одичалых из Игры престолов похож 😂😂", "Да, обхохочешься...", "Я испугалась от неожиданности", "Меган даже с такой причёской идёт 👏👍", "Гарри похож на Данилу Полякова 😂", "Принц ржавый", "Художник фантазёр однако:) никогда плешь гарика не вырастет такой густой шевелюрой и бородой😂", "Шо это ещё за народное творчество", - написали пользователи сети.

Напомним, 31 марта 2020 года герцогиня Меган Сассекская и принц Гарри официально сложили с себя все королевские полномочия и "сбежали" в Канаду, а затем в США.

Многие до сих пор гадают, что сподвигнуло на такой поступок королевских особ.

Некоторые источники утверждают, что идея переезда шла от лица именно Меган Маркл, а не ее мужа. По мнению инсайдера BlindGossip, бывшая актриса манипулирует мужем.

"Вспомните, каким он был до встречи с ней? Спокойный, рассудительный мужчина, у которого было множество друзей", - сообщил источник.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.