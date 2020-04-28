Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Alyosha поделились радостной вестью

Супруги подтвердили, что вскоре в третий раз станут родителями.

Тарас Тополя и Alyosha снялись для digital-обложки журнала Viva. В интервью изданию певица призналась, что хотела еще одного ребенка.

"У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти - не мое и не Тараса решение, а Творца. Мы не специально. Я просто чувствовала, что это случится и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью...", - сказала Alyosha.

Тарас Тополя рассказал, что старшие их сыновья – Роман и Марк обрадовались тому, что у них появится еще один братик.

"Роман – очень чувственный молодой человек. Уверен, он будет давать ребенку много ласки и любви. А Марк, в свою очередь, будет оберегать от обидчиков в будущем, ведь у него такой характер, что может постоять и за себя, и за весь подъезд", - рассказал звездный отец.

Отметим, округлившиеся формы певицы Alyosha заметили еще во время ее концерта в феврале. Тогда и появились слухи о беременности. Однако официально пара подтвердила это только сейчас.

Напомним, впервые Alyosha забеременела в 2013 году. Вскоре стало известно имя отца первенца артистки. Им стал лидер музыкального коллектива «Антитела» Тарас Тополя. 3 апреля Alyosha родила сына Романа.

Alyosha и Тарас Тополя сыграли свадьбу в июне. На церемонию куда пригласили только близких родственников.

Спустя 2 года семью вновь ждало пополнение — родился сын Марк.

Напомним, что популярная певица рассказала об аномальном явлении на съемках нового клипа: "мистика...".

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