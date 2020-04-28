Знаменитая артиска Ани Лорак показала новый кадр из стильной фотосессии в черном платье

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина впервые за несколько дней решила представить ранее не публикованный кадр из фотосессии в стильном образе Дивы. Знаменитость на новом фото не только сверкнула фигурой в черном и довольно узком платье, но еще и удивила весьма массивными украшениями - сережками-кольцами, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз на своей странице Лорак показала удивителньо стройную фигуру, акцентировав внимание на тонкой талии в черном платье длинной ниже колен. Дополнила наряд артистка аккуратно собранными волосами и легким макияжем на лице с акцентом на выразительные скулы. Однако, внимание фолловеров привлекают именно украшения звезды - массивные сережки-кольца с крупными камнями.

«Смотрим вперёд! В каждом дне есть свои краски! Улыбайтесь! Целуйте любимых!», - пишет Лорак под постом.

Вот что ответили поклонники:

«Каролина, ты само волшебство 😍❤», «Неповторимая 😍 Хорошего вам дня, дорогая! Как ваше настроение? ❤️», «С Добрым Утром, Ани! Хорошего вам дня!», «Доброе утро!😍❤️», «Доброе утро!Какая же красивая!А фигура просто безупречная!», «Тебе корсет перетянули – как ты дышишь?», «Спасибо за пожелания❤️, это взаимно 💋. Хорошего настроения , очень красивая😻».

Ранее звезда предстала перед поклонникам в необычном кружевном платье длинной в пол, под которым заметно еще одно платье пастельного оттенка без бретелей.

При этом звезда дополнила свой наряд туфлями на высоком каблуке и массивными украшениями, среди которых стоит отметить серьги с множеством камней. Волосы звезды же уложены в мягкие и аккуратные волны, а на лице довольно заметный макияж.

Примечательно - едва ли поклонники удивились "новым" губам Каролины, которые стали заметно больше. Также поклонники написали несколько удивленных комментариев, подумав, что звезда собралась наконец-то замуж. Спусля время певица удалила новый пост со своей страницы.

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