Вот это да!

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась откровенными кадрами из ванной

Звезда порадовала поклонниками новыми кадрами на странице группы в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Так, Зарицкая опубликовала фото и видео, на которых она позирует в ванной с пеной. На представленных кадрах исполнительница полностью обнажена. Зарицкая не стесняется демонстрировать свое тело и татуировки.

На фото она показала лицо и обнаженную грудь, а на видео засветила свои ножки.

«Как бы мне хотелось прильнуть к твоей душе…», - подписала кадры исполнительница.

Под ее постом тут же появились комментарии от поклонников, которые отметить, что в последнее время на странице группы появляется очень необычный контент.

«Ищем брови Саши», «Нестандартный контент в последнее время», «какая грудь», «Ужас», «Кайф», нравится ваше творчество», «Боже, какая красавица», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Зарицкая показала необычный образ.

На кадрах Александра лежит в цветах и руками взялась за голову. Можно увидеть частично майку или что-то подобное на Зарицкой. Волосы у певицы были собраны назад. Короткий ролик получился довольно нежным и милым.

"Мне так мало свободы сейчас, хочется сорваться и поехать куда-то далеко. А чего тебе так мало", - написала Зарицкая под роликом.

Напомним, пышнотелая солистка KAZKA сняла все лишнее и выставила напоказ свои цветочки.

Как сообщала Politeka, игривая солистка KAZKA повеселилась с молоденькими красотками в латексе.

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