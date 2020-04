27-летняя украинская певица Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA, соблазнила стильным кадром с девушками

В этот раз звезда поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном образе вместе с несколькими девушками - коллегами в латексе и таких же перчатках. Артистка предстала в стильном образе, однако на последующих кадрах звезда удивила домашними нарядами во время общения с коллегами, передает Politela.net.

Девушка, как известно, ведет Инстаграм довольно активно и старается даже во время карантина удивлять социальную сеть кадрами, которые сделала и во время самоизоляции и до нее.

«Та кохання дівоче без очей Розумій як хочеш 👩‍❤️‍💋‍👩», - написала звезда, умилив поклонников серией новыми фото.

Вот что ответили пользователи сети:

«I Love You 😘 ❤️🔥», «Это очень красиво 😍🌷», « «Дуже гарно 🤤🤤🔥🔥❤️», «Люблю вас❤️❤️❤️», «А будет ли концерт Нирвана ваш сольный ити по тв? Запись», «Вы супер👌❤️❤️❤️», «Губы😍😍👏», «We miss you in Moldova ❤😎»,», « Вауууу🔥🔥🔥🔥».

Ранее звезда поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном образе. На ней темно-горчичное пальто, светло-коричневый платок и черная шляпа. Бледное лицо с грязными разводами от пыли и растрепанные волосы дополнили "дикую" картинку.

Кадр звезда подписала строчками из новой песни KAZKA Baby I'm OK, созданной совместно со швейцарской группой KADEBOSTANY. Ранее Зарицкая сообщала, что клип на эту композицию обе команды снимали в Стамбуле.

"Крутая команда 〰️ рейс Киев - Стамбул 〰️ 2 дня и как результат невероятная видео работа 🤍 на наш совместный трек со швейцарским вместе @kadebostany_official под названием BABY I'M OK 💌 Это был волшебный опыт✨", - делилась вокалистка.

За несколько часов фото звезды собрало 2 000 "сердечек", а также уйму хвалебных комментариев.

