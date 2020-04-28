Известная певица Алина Гросу удивила неожиданной сменой имиджа после массовой критики поклонников

Как известно, несколько недель назад Алина устроила эксперимент и отрезала свои длинные светлые локоны под удлиненное каре. Девушка получила массу комментариев в Инстаграм о том, что смена имиджа ей пошла не на пользу и теперь она выглядит не так эффектно, как раньше. Похоже, молоая певица прислушалась к советам фолловеров и решилась на очередную перемену во внешности, сообщает Politeka.

По словам артистки, она посмотрела более трех тысяч комментариев и решила, что она правда выглядит лучше с длинными локонами. Приняв для себя важное решение, девушка заявила, что хочет показать, как мнение поклонников для нее важно и нарастила светлые пряди снова.

«Люблю вас❤️ и спасибо вам за совет:) Так мне всё-таки лучше?)) как считаете?)», - пишет под новым видео звезда.

Вот что ответили обрадованные фанаты:

«Ия люблю тебя очень сильно,ОЧЕНЬ красивая ипричоска классная💓💋🌞», «Супер 👏 👍❤️🌸🌸🌸Блонди 💖🔥», «Очень классно с длинными волосами и блондинкой тебе супер, не надо стричься былр👍👍😍😍», «Ааа, зачем стриглась? Алиночка мои любимые длинные волосы💖💖💖💖», «Наростила волос Аліночка?», «Гарно, але з трішки коротшими взагалі бомба👍».

До этого в интервью артистка рассказала, что сейчас она с мужем вместе убирает, готовит. Иногда они самоизолируются и находятся друг без друга:

«Я держалась дней 20, а 10 дней – у меня то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят еду. А когда готовлю – это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки», - откровенничает Алина.

Также она рассказала, как связан ее аппетит с беременностью, о которой она объявила в начале месяца.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», – туманно объяснила ситуацию певица.

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