Тина Кароль поделилась трогательным постом в годовщину смерти своего мужа Евгения Огира

Непоправимая трагедия случилась в семье популярной украинской певицы в этот день ровно семь лет назад. Тогда от рака желудка скончался ее муж, продюсер Евгений Огир. Кароль позже признавалась, что очень тяжело пережила его утрату и даже думала о том, чтобы покончить с собой, однако в конце концов их сын Вениамин помог ей двигаться дальше.

Как сообщает Politeka.net, в годовщину трагедии певица опубликовала в своем Инстаграм пост, посвященный мужу. Она поделилась снимком Огира, на котором тот задумчиво смотрит на море. Это фото до этого особо не светилось в сети.

«Иная близость, ей 7 лет», - подписала фото артистка.

На момент смерти супруга Кароль было 32 года. Они с Евгением прожили в браке всего пять лет.

Ранее мы писали о том, что Кароль заявила, что нельзя делить Украину на части, проливая кровь, отбирая то, что многие годы ей принадлежало.

"Я против любой войны. Когда люди говорят: "Это же все равно сепаратисты" - то страшно! Погибли люди! А слезы матерей одинаковы ведь. С другой стороны, делить Украину нельзя!" - полагает Кароль.

Обсуждение ситуации на востоке страны вызвало у Тины бурю эмоций, ведь Кароль – единственная украинская певица–обладательница государственной награды за миротворческие миссии в 2006 году в Ираке и Косово.

Напомним, Кароль рассказала о своем отношении к конфликту на Донбассе: "Нельзя отдавать территорию Украины".

Как сообщала Politeka, Кароль и Балан выдали свои чувства, страсть вспыхнула с новой силой.

Также Politeka писала, что всплыли неожиданные кадры горячих объятий Кароль и Балана.