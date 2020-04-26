Украинская певица Тина Кароль и ее молдавский коллега Дан Балан вызвали немало слухов о своих любовных отношениях

Как сообщает Politeka.net, именно их общение стало главной интригой популярного шоу "Голос країни-10". Она стремительно набирала обороты с первых же выпусков.

Так еще во время первого эфира, на этапе слепых прослушиваний, Тина Кароль начала дразнить Дана Балана. В ответ молдавский певец бросал на нее недвусмысленные взгляды. Искра разгоралась, и любовное напряжение между парами усиливалось от выпуска к выпуску. Вскоре Дан Балан набрался смелости, начал открыто обнимать и флиртовать с Тиной Кароль.

Один из самых трогательных моментов произошел на пятом эфире, когда участница Анна Безгалова выступила с песней "Домой", которую Тина и Дан спели дуэтом. Нежная композиция растрогала артистов, они не сдержали своих эмоций и обнялись на камеру, их страсть вспыхнула с новой силой. После этого многие зрители поверили, что между тренерами может быть что-то настоящее.

В седьмом выпуске Тина Кароль и вовсе "завалила" Балана на пол. После выступления одного из участников тренеры решили дружно размяться и покачать пресс. Сначала Дан Балан отказывался, но не смог устоять перед настойчивой просьбой, а когда он лег на сцену, Тина Кароль едва ли не запрыгнула на него сверху для объятий.

В восьмом выпуске Дан Балан перехватил инициативу и заговорил о свадьбе:

"Белая королева уже практически в моих руках. Малая, когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовился, приготовил речь, подарки. Все есть, мы приходим и просим замуж девушку".

Вскоре на шоу появилась мать Дана - Людмила Балан. Она пришла на закрытие этапа вокальных нокаутов и спела украинскую народную песню "Горіла сосна, палала", которую поют молодоженам на свадьбе.

Композиция не оставила равнодушной никого - все тренеры и ведущие вышли на сцену, чтобы поддержать выступление. Людмила Балан заявила, что подготовила свадебную песню специально для Дана и Тины, намекнув на их совместное будущее.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает: редкие фото.

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