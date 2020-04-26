Тина Кароль и Дан Балан продемонстрировали свои чувства на глазах у миллионов зрителей

Как сообщает Politeka.net, Тине Кароль и Дану Балану, звездным тренерам Голоса страны-10, уже давно приписывают роман, который может перерости даже в свадьбу. Так, из эфира в эфир артисты все более смело флиртуют и обмениваются многозначительными вглядами. А Дан без устали делает изящные комплименты украинской поп-диве.

На официальной странице Голоса в Instagram показали ролик, на котором звездная парочка с нежностью смотрят друг другу прямо в глаза, а также обнимаются. На их губах играет легкая улыбка.

Кадры были собраны с разных эфиров Голоса страны, поэтому пользователи сети имеют возможность посмотреть, как развивались отношения Тины и Дана. Страсти накалились еще во время первого эфира слепых прослушиваний. Тогда Тина весь выпуск дразнила Балана, а тот переодически бросал на нее то влюбленные, то ревнивые взгляды.

Показаны на видео также моменты, когда Дан нежно обнимал Тину, то между ними завязывался эмоциональный спор с намеком на флирт, зажигательные танцы, ласковые прикосновения и улыбки, бувально чувствуется любовь.

"Оставляй ❤, если уже не можешь дождаться дуэта Дана Балана и Тины Кароль в суперфинале шоу", - подписано под видео.

Пользователи сети умилились кадрами, и рассыпались в комплиментах Тине и Дану. А также отметили, что с нетерпением ждут их дуэта.

"Пытаюсь дожить до завтра, обратный отсчёт начался🙈😍", "Всё хватит 😂 я больше не могу! Как дожить до завтра?😂", "О их любви надо снять полный метр,отвечаю", "Смотря на них сам пропитываешься любовью... 😻❤️", "сильно-сильно ждем😍", "Ой как меня разорвет❤️🔥", "Оуууу май гад🥺🥺❤️❤️❤️😂", "Любовь и энергия чувствуется через экран, наконец-то судьба свела их 😻".

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает: редкие фото.

Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали: "Нужен корвалол".

Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком: "Но я ждала Балана...".