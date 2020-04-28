Знаменитая активистка и реперка Lizzo взбудоражила сеть жарким кадром, засветив свои внушительные формы

Так, несколько часов тому назад артистка решила показать необычный кадр из последней фотосессии, на котором продемонстрировала всю себя в неожиданном дерзком виде. На своей странице в социальной сети Инстаграм знаменитость поделилась снимком, на котором едва прикрыла формы спущенной черной рубашкой, передает Politela.net.

Под постом девушка решила написать, что вчера она отметила свой день рождения. Певице исполнилось тридцать два года.

"Это мой день рождения! Лучшим подарком будет... Сказать что-то приятное о себе в комментариях и потрясти ягодицами", – обратилась к юзерам рэп-исполнительница.

Вот что ответили поклонники:

«Люблю внешний вид lizzo 😍💚», «Queen🔥», «Да.. макияж…», «Похоже, беременна KKW», «С днем ​​рождения! 🎉», «Последняя фоттка # Великолепная! Просто пожар 😍», «Ты так прекрасен!», «Я люблю эту картинку. 🔥», «Великолепный! 🦋», «Лиззо, ты такая красивая, я не могу с этим поделать. Люблю тебя».

Ранее Александра поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном образе. На ней темно-горчичное пальто, светло-коричневый платок и черная шляпа. Бледное лицо с грязными разводами от пыли и растрепанные волосы дополнили "дикую" картинку.

Кадр звезда подписала строчками из новой песни KAZKA Baby I'm OK, созданной совместно со швейцарской группой KADEBOSTANY. Ранее Зарицкая сообщала, что клип на эту композицию обе команды снимали в Стамбуле.

"Крутая команда 〰️ рейс Киев - Стамбул 〰️ 2 дня и как результат невероятная видео работа 🤍 на наш совместный трек со швейцарским вместе @kadebostany_official под названием BABY I'M OK 💌 Это был волшебный опыт✨", - делилась вокалистка.

За несколько часов фото звезды собрало 2 000 "сердечек", а также уйму хвалебных комментариев.

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