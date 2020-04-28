Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме про Джеймса Бонда, поделилась роскошным фото со старой фотосессии

Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На фото Ольга развалилась на красном диване в невероятной красоты платье в леопардовый принт. Девушка выставила в разрез свои стройные ножки в необычной обуви.

«Это понедельник ... или нет? Кто знает, какой сегодня день?», - обратилась Куриленко к своим поклонникам, намекая, что во время карантина счет времени у всех потерялся.

За день пост Куриленко собрал более 13 тысяч лайков. В комментариях актрисе оставили множество комплиментов на разных зыках, ведь поклонники у нее есть как в Европе, так и в странах СНГ.

«Королева», «Олька, ух ты, колготочки какие», «Потрясающая», «Ты принцесса», «Перестань быть такой прекрасной», «Когда в душе есть счастье, время исчезает в одно мгновение, а когда беда длится вечно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась домашним фото без прикрас. Как известно, звезда переболела вирусом и теперь готова рассказывать о своих домашних буднях. На фото она предстала без макияжа и прически.

Напомним, что Ольга Куриленко раскинула ноги, застыв в соблазнительной позе: «Женщина-Вамп».

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко отказалась от белья ради жаркого кадра, видно все: «Божественно».

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда сняла лифчик и приоткрыла пиджак, кадры будоражат: "Ах, Ольга...".