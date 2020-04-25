Популярна актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка прославилася після ролі у фільмі про Джеймса Бонда, показала розкішний наряд для червоної доріжки

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Куриленко з'явилася в неймовірно красивому і незвичайному платті. Оксамитова тканина чорного кольору була зібрана на одному плечі актриси. Прикриваючи частину грудей на сукні утворився відвертий розріз на півтіла. Видно, що Куриленко відмовилася від білизни, в результаті чого її образ вийшов дуже гарячим. Образ вона доповнила дорогими прикрасами.

«Сподіваюся, у вас всіх хороші вихідні!», - написала актриса під постом.

За годину фото актриси оцінили понад 29 тисяч осіб. В коментарях традиційно залишили безліч компліментів.

«О Боже, як ти можеш бути такою красивою?», «Так неймовірно красиво!», «Прекрасна. Радий, що ви одужали і відчуваєте себе добре», «Божественно», «Вогонь», «Королева», «Ти найкраща», «Ох, дєтка», «Вайвайвай», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася фото в розкішному домашньому халаті. У халата широкі рукави кльош і широкий пояс на талії. В такому домашньому одязі актриса виглядає справжньою королевою.

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