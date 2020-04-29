Казалось, эти звезды нашли другу друга, но не сложилось

Некоторые звездные пары выглядят просто идеальными, как вдруг они объявляют о разрыве отношений

Читайте далее о парах, которым пришлось расстаться, а их разводы считаются одними из самых громких.

Итальянская красотка Моника Беллуччи отдала свое сердце актеру Венсану Касселю. Супруги были очень страстными, однако из-за нежелания идти на компромиссы их многолетний брак распался в 2014 году, пишет sm-news.ru. Актеры поддерживают теплые отношения.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова несколько лет назад. Пара производила впечатление идеальной, благодаря фото и видео в сети. Однако в 2016 году пара объявила о расставании.

Развод Бузовой и Тарасова был масштабным: эксклюзивные интервью, публикации личных переписок, раздел имущества.

Сейчас оба не общаются и строят новые отношения с другими людьми.

Голливудская пара актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли развелась, чем расстроили своих фанатов.

Оба актера боролись за возможность воспитывать и видеться с детьми, а также речь шла и о разделе имущества.

Деми Мур и Эштон Катчер выглядели очень любящей парой. Однако счастье длилось недолго. В прессу просочилась информация, что Эштон изменял жене на протяжении всех лет совместной жизни. Мур впала в депрессию от новостей, а Катчер вступил в новые отношения после развода.

Недавний скандал с неадекватным поведением рэпера Джигана привел к тому, что его супруга Оксана Самойлова, родившая ему четверых детей, подала на развод.

Женщина стала активно намекать на проблемы, хотя до этого размещала посты о совершенной семье.

Напомним, Бузова в блестящем лифчике повторила за Ивлеевой и опозорилась

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