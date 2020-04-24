Эпатажная Ольга Бузова решила повторить за телеведущей Анастасией Ивлеевой

Так, несколько дней назад Ивлеева станцевала под песню Cream Soda & Хлеб "Плачу на техно", сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

А примерно час назад Ольга Бузова решила повторить танцы под данный хит. Звезда танцевала в блестящем топе и полосатых брюках-клеш. Голову украшала диадема.

"Когда зашёл трек 🤪 . . «Танцуй так, как будто тебя никто не видит»🔥 Немного моего весёлого танца #плачунатехно для поднятия настроения Вам в пятницу 😂🙌🏻🤖💃🏽 @gudokgudok @creamsodamusic @hlebmusic 🔥🔥🔥", - подписала видео Ольга.

Всего за несколько минут кадры Бузовой собрали почти 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пост Ольги приняли неоднозначно. Некоторые пользователи сети посчитали, что певица только опозорилась.

"зачем так лицо то делать???🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️", "Что за убожество?", "Гладильная доска вошла в чат 😂", "Как то это странновато выглядит", " Ты что такая мёртвая?))", "Больше похоже на то, что ты села на иголку", "да ну.... не очень", "Когда умеешь только раздвигать ноги ///", "Зажигательная песня и музыка тоже. Кто автор😊?", "Ивлеева танцевала теперь и бузовой надо", "Невероятная 😂❤️ У меня ток на репите уже 3 день🤤Песня реально классная👍🏻👍🏻👍🏻", "Когда из дома не выпускают , клип надо снять 😄😄😄😂😂🤮", "Доска🤔", "ВАААААУ🔥ОЛЯ,ШО ТВОРИШЬ?🤤🔥", "Оль мы не видим,нас всего 20 миллионов, обожаю🔥♥️", -написали пользователи сети.

Напомним, Оля Бузова позировала в блузе, которую игриво спустила с плеча.

Завершали ее красивый образ украшения на шее, а также длинные серьги в ушах.

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