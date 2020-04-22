34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова покорила внешностью в белой блузе

Звезда позировала в блузе, которую игриво спустила с плеча, передает Politeka.net.

Красотка улыбалась, закрывала глаза, либо пристально смотрела в камеру.

Завершали ее красивый образ украшения на шее, а также длинные серьги в ушах.

Ольга выглядела свежо и очень горячо - видимо, этим она покорила своего нового ухажера блогера Даву.

"Поверьте, мне тоже бывает грустно...😔 Но нужно держать хвост пистолетом, чтобы все это пережить...Я все делаю для того, чтобы и вы #моилюди не грустили ❤️🙏🏻 #моилюдивсегдасомной. Выбираем лучший кадр : 1/2 или 3?🤍", - подписала фото российская знаменитость.

"Классно тебе с такой стоижкой👌", "Мисс Нежность👸🏻✨❤️", "Ангел ❤️", "Очень нежно🌸🌸🌸 первое фото 👍🏼", "Ну какая же ты милашка ❤️", "Все кадры ахринительные 🤤😍", "Это стразик на зубе или гречка ?!)))", "Оля, какая ты красивая 😍 Я теперь тоже хочу отрезать волосы 💇‍♀️🤣👏", "приколюха", "Очень Вам идет стрижка", "Не грусти солнышко 🥺 Ты просто, невероятно красивая 🤤😍😍", "ОМАГАД НУ ТЫ КРАСАВИЦА, Я АЖ ЗАХОТЕЛ ТЕБЯ В ЖЕНЫ ВЗЯТЬ, Я БОГАТЫЙ ОЧЕНЬ, С МЕНЯ ПАРУ ЯХТ И КОМНАТА ЧЕРНОЙ ИКРЫ", "Ольга Игоревна, меньше грусти!❤️Вы прекрасны на всех кадрах🙌❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Бузова предстала в блестящем мини-платье на тонких бретельках.

Образ звезды завершили различные аксессуары. Бузова сделала макияж с акцентом на глаза. Также на лице выделяются брови. Пухлые губы подкрашенные коричневой помадой.

Певица присела рядом с букетом розовых роз, которые ей подарил бойфренд.

За семь часов пост собрал почти 300 тысяч лайков и много комментариев.

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