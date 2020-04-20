34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова потрясла откровенным фото со своим 27-летним бойфрендом Давидом Манукяном
Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в объятиях Давида в смелом наряде. Ольга расстегнула красную рубашку в клетку, засветив зону декольте. Пикантная картина: сочные "мячики" Бузовой, облаченные в черную ткань лифчика, - не на шутку взбудоражили поклонников. А вот насчет реакции Манукяна сложно сказать - ведь он смотрит в объектив, а не на подружку.
Оля прильнула к любовнику, прижавшись лицом к его лицу, закрыв глаза и положив руку ему на грудь. Довольный Манукян в это время просто улыбался.
"Он сказал, что будет любить меня даже лысой, толстой и без маникюра 😂😂😂.
Я верю ❤️ А вы? 🤪", - подписала фото звезда.
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Поклонники моментально кинулись обсуждать пост Ольги. Мнения разделились: одни считают ее наивной и не верят Давиду, другие называют их пару "самой красивой".
"Во сне парни, часто говорят лишнего ( он не лунатик Оль?)"
"Главное, чтобы без бабок сказал тоже самое)))"
"Ещё без маникюра, ресниц, бровей и губ 😁"
"😂 Так все говорят"
"У Давы взгляд удовлетворённого кота 😀"
"Вы такие милые ❤️ Верь Вам обоим 😁☺️😜"
"Ничего себе!"
"Да Оль, вы классно вместе смотритесь!!!! ❤❤❤😘😘😘Красивая пара!!!😍"
"Та не,это страшно представить"
Ранее мы сообщали, Бузова обескуражила видом в ярком дутом пальто с "короной как у принцессы" и надписью "вот она я".
"Красота какая", "Кайф", "Прелесть", "Ольга красотка, такая яркая", "ты самая топовая на земле", "Весной и не пахнет", - писали в комментариях.
Напомним, любовник Бузовой выдал интимные детали "постельной" жизни, топ горячих фото
Также Politeka писала, что фото ребенка Ольги Бузовой от любовника появилось в сети, девочке уже пять лет