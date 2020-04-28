Травести-дива Монро разоткровенничалась с поклонниками и раскрыла правду о своем характере

Телеведущая, актриса и певица поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором решила раскрыть себя с неожиданных сторон. Об этом пишет Politeka.net. Так, Монро предложила своим подписчикам «познакомиться заново». Она объяснила, почему выбрала для своего аккаунта в соцсети ник «Неугомонная Монро».

«Почему Неугомонная? Да просто люблю жизнь во всех ее проявлениях и ситуациях. И я нуууу оооочень любопытна, хотя частенько от своего же любопытства и страдаю. Почему Монро? Да просто когда-то, в другой жизни, в прошлом столетии начинала артистическую карьеру с музыкальной травести пародии на Мерлин Монро. Я реально была на нее похожа», - написала Монро.

Она рассказала, что зарабатывает на жизнь путем монетизации своих талантов, в число которых артистка вписала умение создать нужную праздничную атмосферу любому мероприятию и удержать внимание большой аудитории на протяжении длительного времени.

Монро также призналась, что несмотря на то, что называет себя в женском роде, она «не является типичным трансгендером», а считает себя скорее гендерквир персоной.

«Я ненавижу панибратство, хамство, жлобство, жадность и ханжество. Мне 42 и я всё ещё верю в добро и любовь. И да! Мне нравится наблюдать целующиеся, влюбленные пары на улицах», - подытожила Монро.

Пост она сопроводила своей фотографией, на которой позирует в обнимку с манекеном. На красотке розовое платье и оригинальное украшение на голове.

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