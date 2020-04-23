Травести-дива Монро, показала идеальную фигуру без белья на новом фото в рамках челленджа

Телеведущая, актриса и певица после наступления карантина решила радовать многочисленных поклонников в социальной сети Инстаграм новыми постами и модными домашними фото, чтобы привлечь внимание аудитории к себе. После втого, как артистке пришлось остаться дома в рамках изоляции, она удивила кадром с подушкой в рамках специального челленджа, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз артистка решила похвастаться фото, на котором позировала, прикрывшись одной лишь подушкой и привязав ту ремнем к себе. Похоже, карантинный флешмоб под хештегом #pillowchellenge не обошел и Монро. Ранее в подобных образах успела отличиться Надя ДОрофеева, Настя Каменских, Маша и Оля Поляковы,которые присоединились к челленджу.

«И не видно, что +3 на талии😉 Хотя флэшмоб дурацкий... Как и передевачки МЖ, и многое другое, что в трендах последние лет пять... Миром правит хайп и фаст фуд. Мгновенные эмоции, вау- эффект, ударная доза адреналина и давай еще, еще и еще... Принять? Смириться? Ну нееет! Не для этого мы рождаемся и умираем», - многозначительно написала дива под кадром.

Фанаты пришли в восторг от провокационного вида звезды и принялись засыпать ту недвухсмысленными космментариями, нахваливая стройные ножки.

До этого звезда поделилась философским постом, в котором поразмышляла о том, что сейчас происходит в Украине.

Так, знаменитость сравнила ситуацию в стране с падением самолета.

«Дорогой дневник, недавно услышала фразу: "в падающием самолете атеистов нет". И, что тебе сказать, Это истина! Смотрю сквозь так и не вымытые окна за пределы своей бетонно- кирпичной клетки и понимаю, что всё, что происходит в мире, в Украине, в частности в Киеве - это своего рода падение самолета. Медленное, не так ощутимое, Но падение… Мы все в ответе за себя и за тех, кого породили и приручили. Поэтому продолжаем молиться, надеяться и верить, что вырулим. Пусть в каждом проснется Дензел Вашингтон. Хотя в том фильме про спасение падающего самолета он и был вмазанный))», - написала Монро.

Такой серьезный пост звезда сопроводила неожиданно откровенным фото. На нем она позирует совершенно без одежды, закутанная в некий полупрозрачный тюль.

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