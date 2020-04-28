Украинская певица MARUV показала серию кадров в новом, нетипично скромном для нее образе

На своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить сразу три фото в образе, который очень понравился ее поклонникам. Дело в том, что фото были сделаны до очередной смены имиджа. Артистка предстала с длинными синими косичкмии, частично скрытыми под платком, и в кожаных перчатках, покоривших фанатов, сообщает Politeka.

Так, Анна показала, как позировала с платком на голове с необычным принтом, кожаных перчатках с тонким серебристым узором и в аккуратном платье белого цвета в черный горошек. Главной изюминкой образа стала именно прическа звезды, о чем тут же упомянули комментаторы:

«Babe is on fleek😜», – подписала фото Корсун, отметив всех, кто создал ее новый образ .

«Шикардос😍😍😍😍», «Синие косички - это любовь💙💙💙 Уже скучаем по ним😣», «Если снять с головы синюю каракатицу, то будет прикольно», «Love you ❤️❤️❤️», «косынка шикарная!!!!», «Найди рифму к слову красотка?» «Очко всевидящее на платке, ты тоже с ними.», «💫✨🌟красотка🌟😍 даёшь синие волосы снова✊😊 очень они тебе идут🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

До этого на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица решила представить небольшой шутливый видеоролик с вечерними развлечениями со своим мужем. Уже несколько недель звезда находится на карантине и вместо того, чтобы бесцельно проводить время дома, Анна старается разнообразить будни шутливыми роликами.

В этот раз девушка показала, как она в шутливой манере заигрывает с возлюбленным, а также открыто пытается его собзлазнит. Сам же муж звезда забавно сморщил нос, едва не отворачиваясь, и отрицательно закивал головой, как бы не одобряя ее действие.

Затем Анна показала себя в образе мужчины - некого кавказца, которому понравился ее образ и который не прочь занять место "ее краша". Само видео вышло достаточно забавными и комичными, но поклонник не смогли оставить свое мнение из-за публикации ролика в разделе Стори.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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