Самая скандальная участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком откровенно рассказала о пластических операциях
Так, недавно одна из-самых популярных участниц проекта Холостяк рассказала о том, какие пластические операции она делала и почему решилась на изменения внешности. Как выяснилось, не выдержав «не идеального внешнего вида» звезда сделала ринопластику носа и таким образом осуществила свою мечту. Об этом пишет пресс-служба
Сама Дана говорит, что не скрывает фактов: она правда сделала ринопластику:
«Даже скажу больше: я в определенной степени горжусь этим. Почему? Потому что это с детства была моя мечта и цель. И я самостоятельно без чьей-либо финансовой помощи осуществила эту мечту», – объяснила Дана.
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После она отметила, что решение было вызвано именно из-за ее эстетического чувства, она считает себя любителем «глазами» и как владелица модельного агентства привыкла выискивать изъяны:
«За 10-15 секунд я вижу каждый элемент асимметрии на лице человека. И вот я постоянно видела свой асимметричный нос, – рассказала участница. – Встречала комментарии, что я и скулы себе сделала, и губы, и уши! За период после участия в съемках «Кохання на виживання». Спасибо за такие случайные комплименты. Я рада, что за 4 года мне удалось настолько лучше внешне выглядеть, что кажется, будто нож пластического хирурга побывал везде».
После пластики ее жизнь практически не изменилась – девушка полюбила себя еще больше и перестала нервничать из-за того, как выглядит в профиль.
Отметим, также мы сообщали самым неоднозначным моментом последнего эфира, по мнению пользователей сети, стал интимный вечер Даны вместе с Максом во время их посиделок на диване. Девушка зачитала ему стих в непозволительной близости и нарвалась на множество завистливых комментариев.
Свой стих девушка представила на своей странице в Инстаграм, подогрев интерес к последнему свиданию:
«Я б хотіла дозволить нам більше:⠀
Cкрізь і всюди, де можна руками.⠀
Я б натхненно писала би вірші,⠀
Об'єднавшись з тобою тілами.⠀
⠀
Поступово з'являється "хочу"⠀
І бажання всім тілом напитися,⠀
І до ранку в обіймах ночі,⠀
Тремчучи, собою ділитися.⠀
⠀
Та відкриюсь тобі дозовано,⠀
Не наповнюю келих по вінця...⠀
Віддаюся душі молекулами,⠀
Можу атомами відкритися.⠀
⠀
Поспішати не хочу. Тиихіііше...⠀
Наодинці б. Без інших. Без драми.⠀
Я б натхненно писала би вірші,⠀
Об'єднавшись з тобою тілами», - написала Дана.
Интересно, что на церемонии роз Максим позвал Дану и сказал, что помнит все моменты с ней. Однако, поскольку она их не очень ценит, то он решил провести ей домой. Однако в машине девушка наткнулась на приглашение на индивидуальное свидание в Египте, а это значит, что она не покидает проект. Пара не сдержала эмоции и поцеловалась.
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