Самая скандальная участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком откровенно рассказала о пластических операциях

Так, недавно одна из-самых популярных участниц проекта Холостяк рассказала о том, какие пластические операции она делала и почему решилась на изменения внешности. Как выяснилось, не выдержав «не идеального внешнего вида» звезда сделала ринопластику носа и таким образом осуществила свою мечту. Об этом пишет пресс-служба СТБ.

Сама Дана говорит, что не скрывает фактов: она правда сделала ринопластику:

«Даже скажу больше: я в определенной степени горжусь этим. Почему? Потому что это с детства была моя мечта и цель. И я самостоятельно без чьей-либо финансовой помощи осуществила эту мечту», – объяснила Дана.

После она отметила, что решение было вызвано именно из-за ее эстетического чувства, она считает себя любителем «глазами» и как владелица модельного агентства привыкла выискивать изъяны:

«За 10-15 секунд я вижу каждый элемент асимметрии на лице человека. И вот я постоянно видела свой асимметричный нос, – рассказала участница. – Встречала комментарии, что я и скулы себе сделала, и губы, и уши! За период после участия в съемках «Кохання на виживання». Спасибо за такие случайные комплименты. Я рада, что за 4 года мне удалось настолько лучше внешне выглядеть, что кажется, будто нож пластического хирурга побывал везде».

После пластики ее жизнь практически не изменилась – девушка полюбила себя еще больше и перестала нервничать из-за того, как выглядит в профиль.

Отметим, также мы сообщали самым неоднозначным моментом последнего эфира, по мнению пользователей сети, стал интимный вечер Даны вместе с Максом во время их посиделок на диване. Девушка зачитала ему стих в непозволительной близости и нарвалась на множество завистливых комментариев.

Свой стих девушка представила на своей странице в Инстаграм, подогрев интерес к последнему свиданию:

«Я б хотіла дозволить нам більше:⠀

Cкрізь і всюди, де можна руками.⠀

Я б натхненно писала би вірші,⠀

Об'єднавшись з тобою тілами.⠀

⠀

Поступово з'являється "хочу"⠀

І бажання всім тілом напитися,⠀

І до ранку в обіймах ночі,⠀

Тремчучи, собою ділитися.⠀

⠀

Та відкриюсь тобі дозовано,⠀

Не наповнюю келих по вінця...⠀

Віддаюся душі молекулами,⠀

Можу атомами відкритися.⠀

⠀

Поспішати не хочу. Тиихіііше...⠀

Наодинці б. Без інших. Без драми.⠀

Я б натхненно писала би вірші,⠀

Об'єднавшись з тобою тілами», - написала Дана.

Интересно, что на церемонии роз Максим позвал Дану и сказал, что помнит все моменты с ней. Однако, поскольку она их не очень ценит, то он решил провести ей домой. Однако в машине девушка наткнулась на приглашение на индивидуальное свидание в Египте, а это значит, что она не покидает проект. Пара не сдержала эмоции и поцеловалась.

Напомним, Новый герой шоу "Холостяк" поразил внешним видом

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