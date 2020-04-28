Знаменитая актриса Эвелина Бледанс вспомнила молодость и поделилась своими архивными снимками

Знаменитость опубликовала старые снимки на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Судя по подписи артистки, этим фотографиям 25 лет.

На них еще молодая Бледанс позирует с распущенными волосами в кофте с открытыми плечами. Звезда пристально смотрит в камеру с дерзким выражением лица.

«25 лет пролетело как миг. Какая Девушка убедительнее 1 или 2? Лайк, если не сильно изменилась», - подписала фото актриса.

В комментариях поклонники тут же принялись засыпать ее комплиментами.

«Девушка, что на первом, что на втором фото бомбезная!», «Аппетитная аппетитная!», «Мне кажется что вы не меняетесь из-за своей доброты. такая же красивая», «Вообще шик, и первая и вторая и сейчас», «Вы как всегда просто сногсшибательная!», «1 самый сок», «Обалдеть какая красотка», «Такая зая, правда очень хорошенькая и 1 и 2», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Бледанс опубликовала фото, на котором позировала в белом облегающем, длинном платье, которое подчеркнуло ее стройную талию и выделило грудь с бедрами.

Дополнили образ шляпка с вуалью, а также сумочка, серебрянные босоножки и длинные серьги.

В посте артистка рассказала о своем прямом эфире, который она решила посветить родителям.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем.

Как сообщала Politeka, Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие: «войдет в историю».