Известная актриса Эвелина Бледанс предстала в белом платье, чем поразила своих поклонников

Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Актриса позировала в белом облегающем, длинном платье, которое подчеркнуло ее стройную талию и выделило грудь с бедрами.

Дополнили образ шляпка с вуалью, а также сумочка, серебрянные босоножки и длинные серьги.

В посте артистка рассказала о своем прямом эфире, который она решила посветить родителям.

Звезда захотела рассказать, как научить детей развлекаться самому.

"Раньше, мы могли часами быть увлечёны с каким нибудь камушком или палочкой, а у наших детей горы игрушек, и они маются от безделья, - написала Бледанс.

В эфире с Анной Французовой, логопедом-дефектологом и педагогом по технике речи, планируется выяснить, как выработать через игру самостоятельность.

За четыре часа пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"Эвелина ты просто красотка пусть жизнь приносит тебе только светлые дни", "Ты такая Элитная свеженькая на красоту что если в кремль то только к одному человеку на прием , к товарищу обнуленому", "😻😻😻👍👍👍🔥🔥🔥красотка!!!", "О, какая красота неземная", "Красавица🌹Нет равных❤❤❤", "ЭВЕЛИНОЧКА!!!!ТЫ БЕСПОДОБНО КРАСИВАААА", "Королева👍", "Бомбическая женщина😍😍😍!!! Здоровья Вам, весеннего тепла и всех благ🌹🌹🌹🌹🌹", "БЕЛАЯ КОРОЛЕВА.👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👑👑👑", "Шикарная дама", - написали пользователи сети.

Напомним, Эвелина Бледанс позировала в платье с огромным декольте. Образ дополнила она ожерельем на шее.

Волосы в этот раз у нее были распущены. На фоне можно увидеть большое окно и занавески, а также частично элементы интерьера комнаты.

Напомним, Бледанс сверкнула роскошными формами в смелой позе

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