Известная актриса Эвелина Бледанс вышла в прямой эфир в Инстаграм

На кадре Эвелина позировала в платье или чем-то подобном с огромным декольте. Образ дополнила Бледанс ожерельем на шее. Волосы в этот раз у нее были распущены. На фоне можно увидеть большое окно и занавески, а также частично элементы интерьера комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Прямой эфир в моменте смотрели почти 500 человек. Они оставляли в комментариях, как хорошо видно формы актрисы и как она отлично выглядит. Лайков возможности поставить не было.

Сообщалось, что российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс похвасталось соблазнительным фото.

Звезда блеснула фигурой в купальнике, пишет Politeka.net. На фото она запечатлена в купальнике сидящей на камне возле воды.

Бледанс позирует в изумрудного цвета купальнике, который частично прикрывает ее грудь. Одну ногу она прижимает к груди, а другую опустила в воду.

Сообщалось, что популярная российская актриса Эвелина Бледанс порадовала поклонников неожиданным откровением и не менее горячей выходкой.

«Нашла свою личную Золушку! Забуду об уборке, но возвращаться буду всегда в чистый дом…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Бледанс позирует с широко расставленными шагами и в кофте с глубоким декольте, из-за чего в кадр попадают роскошные формы звезды.

Напомним, Бледанс сверкнула роскошными формами в смелой позе

А еще Politeka писала, что Бледанс в откровенном бикини наплевала на возраст и посветила прелестями на яхте

Также Politeka сообщала, что Бледанс посветила идеальным телом прямо возле окна



