Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко предстала в нежном образе в своей квартире за границей

Известно, что красотка находится в США, где работает и учится, пишет Politeka.net. Девушка опубликовала фото со своей квартиры.

Внучка Ротару предстала в белой облегающей футболке, которая выделила ее идеальные изгибы. Футболка была короткой, благодаря чему было видно тонкую талию и упругий живот.

Также красотка надела белые лосины, которые подчеркнули стройность ее ножек.

Соня распустила длинные светлые волосы и смотрела в зеркало, чтобы снять себя на телефон.

Стоит отметить, что красотка предстала возле окна, раскинув ноги на белом коврике. В общем, от модели нельзя отвести взгляда.

"Уютные утречки дома ☁️", - написала Соня.

За час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Такая красивая! Скучаю по тебе", "Сонечка, ты молодец что остаёшься дома. Береги себя. Удачи", "Солнечная девушка! Вся семья такая!❤️❤️❤️🌷🌷🌷", "Очень круто падает свет 😍😍😍", "Ах, какая красотка София!💕👍🏻", "Ты Прелесть, Ты Чудо , ТЫ ВЕЛИКОЛЕПИЕ - СОНЕЧКА !", - написали пользователи сети.

Напомним, Соня Евдокименко позировала в черных лосинах и черной толстовке.

На фоне можно было увидеть подставку для цветов и растения. Также большое окно, за которым можно рассмотреть весенний Нью-Йорк.

Внучка Ротару немного задрала толстовку, чтобы показать свою идеальную фигуру и танцевала под песню Boys Aint Sht by SAYGRACE Becky G Remix - goalsounds.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и написали пару комментариев в ТикТок под видео.

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