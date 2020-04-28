Знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась с Потапом идеальными домашними образами

Позавчера состоялся последний эфир суперфинала песенного шоу, которое члени жюри смотрел вместе со всеми дома в режиме самоизоляции из-за карантина. Тем не менее, это не помешало звездам удивить кадрами в новых имиджах, который они примеряли специально к последнему, прощальному эфиру, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Настя Каменских решила поделиться вместе с супругом не только мнением о громогласном финале проекта, в котором они были членами жюри, но еще и похвастаться стильными нарядами. Певица порадовала фанатов стильным образом.

На серии новых фото девушка позировала в стильном черном классическом костюме без лишних деталей и аккуратно уложила волосы, тогда как супруг предпочел более домашний, спортивный стиль. Также Потап и Настя показали, как на самом деле выглядели декорации, и как они проводили время вместе с домашней любимицей – малышкой Мими, милой собачкой, которую Настя часто показывает в социальных сетях.

"Делюсь с вами фотографиями с бэкстейджа финала Голоса країни. А вы делитесь своими впечатлениями от суперфинала в комментариях ниже. Интересно почитать вас", - написала Настя, вызвав немалые споры у поклонников. Многие просили остановиться на другом выборе финалиста "Голоса", оказавшись несогласны с решением. Победителем должен был стать другой человек, уверены фанаты.

До этого певец решил напомнить о былых музыкальных днях вместе со своей супругой. На архивном кадре можно заметить, как выглядит еще худеющая Каменских с заметным лишним весом на животике, а ее муж в образе Аллы Борисовны красуется на сцене.

Артисты примерили на себя образ легендарных артисток – Аллы Борисовны Пугачевой и Софии Ротару.

«Pugacheva & Rotaru #птп #nk», - лаконично подписал яркое фото Потап.

Поклонники буквально подорвали пост комментариями:

«Пугачева , что-то под устала))))😁», «Оу, какая красота😅 похоже, Пугачевой стало дурно🤩», «Одно лицо!😂🤟», «"Я же Пугачева! Я- Ротару, Ротару. Мы с тобой не пара, это очень жаль, но на пару мы пиарим фестиваль..."😅💣💣»,«Мадонна курит в сторонке 😅».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть