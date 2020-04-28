В сети появилось редкое архивное фото молодой Софии Ротару с родителями

В день Радоницы – первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших – поклонники популярной украинской певицы опубликовали на ее фан-странице в Инстаграм черно-белый архивный снимок с родителями Ротару. Об этом сообщает Politeka.net.

На фотографии, сделанной перед домом семейства, еще молодая Ротару позирует рядом со своими родителями, которые сидят за столом. В руках у Софии цветы, а ее мать одета в нарядную белую блузку и косынку.

«Родители нашей любимой @sofiarotaru.official Александра Ивановна и Михаил Фёдорович. Светлая Память и Огромная Благодарность за Такую Замечательную Дочь», - говорится в подписи к фото.

В комментариях поклонники благодарят родителей звезды за ее воспитание.

«Светлая память!», «Наша красавица. Мир дому вашему», «Не только за Софию Михайловну но из за Всех детей. Все очень талантливые и прекрасные люди а самая младшенькая Аурелия так вообще Солнышко. Одна Улыбка Что Стоит Люблю их Всех и преклоняюсь», - пишут люди.

Отметим, что неделю назад Ротару опубликовала снимок своей мамы Александры Ивановны.

На фото она запечатлена сидя за столом рядом с букетом пионов. Женщине 17 апреля 2020 года исполнилось бы сто лет.

Ротару призналась, что ей не хватает мамы.

«Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе. Светлая память», - написала певица.

Напомним, помолодевшая Ротару свела с ума видом в ковбойских сапогах.

Как сообщала Politeka, неувядающая София Ротару изменилась до неузнаваемости после пластики.

Также Politeka писала, что трагедия сблизила Ротару и Пугачеву, поклонники скорбят: даже Киркоров не сдержался.