Известная певица София Ротару рассказала о своей тяжелой утрате
На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок своей мамы Александры Ивановны.
На фото она запечатлена сидя за столом рядом с букетом пионов. Женщине 17 апреля 2020 года исполнилось бы сто лет.
Ротару призналась, что ей не хватает мамы.
«Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе. Светлая память», - написала певица.
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Александра Ивановна ушла из жизни в 1997 году. Ей было 77 лет.
Отметим, что пост Ротару не оставил равнодушной российскую примадонну Аллу Пугачеву. «🙏 🙏 🙏», - оставила она в комментариях.
Отреагировал и Филипп Киркоров.
В комментариях пописчики Ротару желают светлой памяти ее матери, высказывают артистке слова поддержки и советуют ей беречь себя.
Как известно, родители Софии Ротару по национальности молдаване. Всего в семье певицы было шестеро детей.
Отец Софии Ротару пережил ее мать. Михаил Ротару ушел из жизни в 2004 году. Тогда ему было 86 лет.
Напомним, 25 марта умер муж младшей сестры Софии Ротару Лидии 65-летний бизнесмен Сергей Хлябич. Это стало большим шоком для его дочери певицы Sonya Kay.
Напомним, смерть потрясла семью Софии Ротару, скорбит вся страна: «Сегодня утром…»
Как сообщала Politeka, горе в семье Ротару, всплыли фатальные подробности: "Умерли один за другим".
Также Politeka писала, что Ротару поделилась своей радостью: впечатлило даже Пугачеву, «Поздравляем!»