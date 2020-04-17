Известная певица София Ротару рассказала о своей тяжелой утрате

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок своей мамы Александры Ивановны.

На фото она запечатлена сидя за столом рядом с букетом пионов. Женщине 17 апреля 2020 года исполнилось бы сто лет.

Ротару призналась, что ей не хватает мамы.

«Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе. Светлая память», - написала певица.

Александра Ивановна ушла из жизни в 1997 году. Ей было 77 лет.

Отметим, что пост Ротару не оставил равнодушной российскую примадонну Аллу Пугачеву. «🙏 🙏 🙏», - оставила она в комментариях.

Отреагировал и Филипп Киркоров.

В комментариях пописчики Ротару желают светлой памяти ее матери, высказывают артистке слова поддержки и советуют ей беречь себя.

Как известно, родители Софии Ротару по национальности молдаване. Всего в семье певицы было шестеро детей.

Отец Софии Ротару пережил ее мать. Михаил Ротару ушел из жизни в 2004 году. Тогда ему было 86 лет.

Напомним, 25 марта умер муж младшей сестры Софии Ротару Лидии 65-летний бизнесмен Сергей Хлябич. Это стало большим шоком для его дочери певицы Sonya Kay.

Напомним, смерть потрясла семью Софии Ротару, скорбит вся страна: «Сегодня утром…»

Как сообщала Politeka, горе в семье Ротару, всплыли фатальные подробности: "Умерли один за другим".

Также Politeka писала, что Ротару поделилась своей радостью: впечатлило даже Пугачеву, «Поздравляем!»