Народная артистка Украины София Ротару поделилась нежным фото в весеннем образе и удивила очередным преображением

Довольно долгое время в сети на разных фан-аккаунтах звезды появляются фото знаменитой артистки в самых разных образах. На одной из таких страниц был представлен весенний кадр со звездой, позирующей в ярком наряде, передает Politeka.net.

Так, на одной из фан-страниц Instagram появился снимок, на котором София Ротару позировала в цветном платье с довольно солнечной расцветкой. Дополнили образ коричневый кожаный ремень и стильные ковбойские сапоги, сделанные из замши. Завершили весенний лук звезды солнцезащитные очки и шляпа.

Отметим, поклонники бурно отреагировали на новый образ:

«Больше 26 никогда не дашь 😬», «Супер👍👍👍», «Красавица не чета пугач», «Вы как всегда прекрасны. 🌹🌹🌹», «Красатуля❤️😍🔥👏🙌👌💋💋💋», «Прекрасная женщина💋💋💋💋💋», «Спасибо!🌹🌹🌹».

Также на днях исполнительница отпраздновала день рождения невестки, жены своего сына Сергея Евдокименко Светланы. В сети Ротару опубликовала фото со своей родственницей.

"С днем рождения, Светуля! Счастья тебе и удачи! Весеннего настроения и любви!" – пожелала невестке Ротару.

Также маму с днем рождения поздравила дочь модель и певица София Евдокименко. Она показала подписчикам фото с матерью. "С днем рождения, мое все! Я люблю тебя, мама, мне так повезло, что я твоя дочь", - написала она.

Трогательное поздравление впечатлило даже Аллу Пугачеву.

«Поздравляем!🌷🌷🌷», - написала российская Примадонна.

Отметим, Светлана Евдокименко всегда отмечала, что у них очень теплые отношения с Ротару, и с годами они стали только лучше. По ее словам, звездная родственница, делает все, что в ее силах, для своих близких.

Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".

Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".