Известная певица Светлана Лобода устроила на улице тренировку, показав, как получить формы мечты

В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых фото в социальной сети Инстаграм в разделе Стори, сделанных во время очередной тренировки. Стройное тело молодой артистки и мамы двух деток вызывает много зависти в сети, поэтому звезда решила показать, что никакого сверхъестественного секрета в ее похудении нет, она просто много тренируется, сообщает Politeka.

Светлана показала в домашнем виде и новом спортивном костюме, как занимается на свежем вздухе, как качает бедра и как приводит в форму ягодицы. Сама артистка позировала без макияжа и не смотрела в объектив во время тренировки.

Также звезда позанималась со специальной фитнес-резинкой, показав, как правильно "наприседать" орешек мечты.

Отметим, в последнее время Светлана каждый день публикует серию кадров, отснятых на тренировке, и показывает, какие упражнения предпочитает, как их выполнять и что лучше делать в первую очередь. Этот раз не стал исключением. Сегодня звезда продемонстрировала упражнения для ягодичных мышц, для спины и пресса. К слову, подобные видео любит выставлять и заметно похудевшая Настя Каменских, немало удивляя фанатов.

Также знаменитая артистка решила представить в социальной сети Инстаграм новый видеоролик со своими двумя девочками - дочерью Евангелиной и малышкой Тильдой. Артистка решила показать, как проводит карантинные будни вместе с семьей в постели.

Похоже, новым роликом звезда решила показать, как не впадать в уныние и забыть о невзгодах. Помогают ей в этом Тильда и Ева. На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила ролик, на котором предстала в домашнем виде вместе с девочкам.

Лицо малышки Тили звезда, конечно же, не показала, а повернула ребенка к ней спиной. Примечательно, что отцом девочки считают знаменитого певца Тилля Линдеманна, с которым Светлане уже не первый год приписывают роман.

«Самое доброе утро. Малышки», – написала под роликом певица.

Вот что ответили пользователи:

«Ааа, какое оригинальное видео! Правда меня после него штормит, вестибулярный аппарат ни к черту😂», «Воу, что-то новенькое😍❤️», «хорошее утро начинается не с кофе, а с Ваших постов😍💕☝🏻», «Голова закружилась 🤗😂», «Даже здесь милота видео зашкаливает😍 я не могу....😍😍😍», «такое милое видео, я не могууу😍😍😍😭😭🙌», «Каждое утро бы так начиналось🥰 Заряд хорошего настроения на весь день❤️».

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