Звезда сверкнула всем, чем можно!

Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева сверкнула перед фанатами роскошным телом в платье, которое решила снять

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица позирует сидя на камеру, приспустив платье. Как можно заметить, певица позирует полностью без белья, демонстрируя на камеру элегантные изгибы.

Сам снимок никак не подписан, а поскольку певица выбросила его у себя в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, певица, актриса и модель Даша Астафьева сделала неожиданное признание и показала фото, которое не оставило равнодушными многих.

Даша регулярно пополняет свой профиль в Инстаграм новыми кадрами, чтобы привлечь внимание аудитории к собственной персоне. Отметим, ее фото часто бывают довольно откровенными.

Но на этот раз она предстала в скромном синем платье, дополнив образ ювелирными украшениями. Звезда отдала предпочтение сдержанному макияжу.

«Мне 34 года, и я рада, что выгляжу на свой возраст!», - написала Астафьева.

При этом она призналась, что раньше имела проблемы с кожей.

"Я искренне за качественный домашний уход, и за ответственность перед окружающей средой", - добавила звезда.

Отметим, заявление артистки вызвало бурную реакцию фолловеров. В комментариях начали спорить о том, на сколько лет выглядит Астафьева. Также поклонники традиционно расхвалили внешность звезды.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире.

Также Politeka писала, что Астафьева в образе мрачной дивы соблазнила загадочного красавца.

Кроме того Politeka сообщала, что Астафьева в одних трусах растянулась в необычной позе.