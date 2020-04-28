Джамала умилила трогательным видео со своим сыном Эмиром, который пытается исполнить одну из ее песен

Популярная украинская певица периодически радует своих поклонников трогательными кадрами семейной идиллии. Новым видео звезда поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах ее сын Эмир пробует исполнить песню My Lover. Мальчик под руководством мамы старательно поет в микрофон, пританцовывая под музыку.

В подписи к видео Джамала пояснила, что таким образом она под руководством сына готовится к своему онлайн-концерту, который состоится уже 29 апреля.

«Вы думаете, петь концерт дома легче? Ну, это не сцена, не шоу? Чтооооооо? Я вам скажу, что точно НЕТ! Во-первых, не хватает вас - моих слушателей нашего обмена энергией. Онлайн - безумная сила! Во-вторых, ты самостоятельно готовишь свет, видео, звук, волнуешься, чтобы связь не подвела, трансляция не остановилась. В-третьих, тебе «помогают» твои домашние - ребенок и даже собака… А у нас подготовка идет полным ходом! Руководит процессом Эмир-Рахман», - написала Джамала.

Поклонники не смогли пройти мимо таких кадров.

«Дети и музыка — праздник в доме! Супер!», «Ааа класс», «Очень крутой малыш будущий артист как и мама», «Эмир будет наваливать татарский рэп я прям это вижу», - пишут люди.

Напомним, беременная Джамала в воздушном платье забралась с ногами на стол, Остапчук не устоял.

Как сообщала Politeka, беременная Джамала решилась на неожиданное признание: "Одно страдание и отсутствие сна".

Также Politeka писала, что Джамала поразила бездонным декольте в свадебном платье: "куда смотрит муж?".