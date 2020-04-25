Украинская певица Джамала даже на карантине не перестает приятно удивлять многочисленных поклонников
36-летняя артистка, которая сейчас ждет второго ребенка, поделилась на своей странице в Instagram серией фотографий, на которіх позирует в потрясающе красивом наряде на кухне, передает Politeka.net.
На ней – нежно-розовое платье со множеством оборок, воздушное и длинное. Певица позирует в нем, сидя на столе.
На одном из снимков она задрала ногу на стол и пьет из кружки под цвет наряда.
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В подписи Джамала рассказала, что это платье пошили для съемок клипа на песню Solo. Для его создания использовали много ткани: гипюр, шифон разного оттенка розового — от глубокого до едва уловимого.
И теперь эту красоту может примерить любая модница.
«Я отдаю его в сервис Oh My Look!», – написала она.
В комментариях звезду буквально засыпали комплиментами, сравнив ее с пионом и цветком сакуры.
«Такая красивая 💔», «Платье супер», «Такая красивая😍. Похожа на цветок пиона», «Вау! Какое бомбезное платье! розовая зефирка👍👍», «Какая вы красивая) свежая и весенняя!», «Отличный наряд для похода на кухню 👍», «Сама нежность!💜💜💜💜», «Какой нежный образ😍», «Невероятная, волшебная и просто классная Джамала! ❤️ Наш цветочек сакуры! 🌸🌺🌷», – отмечают восторженные поклонники под фотографиями.
Отреагировал на фото и знаменитый телеведущий Владимир Остапчук.
«Роскошная», – написал он.
Ранее мы рассказывали о том, что певица призналась, чем вторая беременность отличается от первой. По ее словам, в первый раз она очень тревожилась, испытывала новые чувства и боялась что-то пропустить или навредить ребенку. Сейчас же она стала более спокойной и чувствует ответственность как за будущего малыша, так и за старшего сына Эмира.
Напомним, беременная Джамала переплюнула саму себя и решилась на отчаянный шаг.
А еще Politeka писала, что Джамала честно призналась в своем страшном недуге.
Также Politeka сообщала, что беременная Джамала удивила позами, развалившись прямо на полу.