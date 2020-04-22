36-летняя украинская певица Джамала, которая находится сейчас в положении, порадовала фанатов нежной фотосессией в весеннем образе

В этот раз знаменитая артистка рассказала под серией светлых кадров, на которых появилась в пастельного оттенка платье, о том, как проходит ее вторая беременность и чем она отличается от первой. По словам Джамалы, сейчас уже есть довольно много вопросов на эту тему, поэтому она решила ответить поклонникам должным образом, передает Polliteka.net.

«Сразу скажу, что по ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу.

Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка.

Первый раз ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя 😂 А кто-то хочет поспорить, ведь целая вселенная внутри тебя? Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутствие сна и т.д. Но кто об этом потом вспомнит? 😂», - прокомментировала певица, отмечая "страдания", которые ей пришлось перетерпеть в первый раз

После она отметила, что во второй раз оказалась готова, состояние кожи и волос улучшилось, также иногда присутствует то сухость, то жирность кожи лица. Можно экспериментировать с одеждой, чтобы не ощущать себя грузной. Совсем необязательно надевать все широкое и расклешенное.

«Когда, как не сейчас, тебя не упрекнут в лишних кило, а ты будешь просто богиней ❤️ Кстати, что это за ерунда: «похорошела — будет девочка, не изменилась — ждёт мальчика, девочки красоту забирают, мальчики — отдают». Прекратите это немедленно! Вас читают беременные! 😂 А они и так мнительные!», - с позитивом отметила звезда.

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