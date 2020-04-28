Популярная украинская певица Анна Седокова поделилась откровенным тизером своего нового клипа

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала в своем Инстаграм нарезку кадров из клипа на свою песню «Грааль», премьера которого должна состояться 29 апреля.

На кадрах Седокова сидит одна в темной комнате с мигающим светом. Кадры постоянно меняются, поэтому на них сложно что-либо рассмотреть. Однако, судя по видео, из одежды на певице лишь белый корсет, а внизу Седокова предпочла оказаться без ничего. Образ певицы дополнил блестящий макияж глаз, который стал своеобразным акцентом в кадре.

«#ГРААЛЬ завтра премьера #самоизоляция, как жизненный выбор», - подписала видео Седокова.

Поклонники тут же отреагировали на ее публикацию.

«Любимая песня», «Ааа... наконец-то! Жду с нетерпением. Одна из любимых песен из альбома», «Божечки!!! Моя любимая песня», «Такая любимая песня и так сложно ее слушать. мурашки)», «шикарно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Седокова похвасталась интимным кадром в серебристом бикини и сразила сеть.

В этот раз артистка появилась перед зеркалом в крошечном серебристом бикини, едва ли скрывающем ее достоинства. Анна, похоже, решила продемонстрировать всю свою фигуру самым жарким и удобным способом.

Так, артистка опубликовала горячий снимок из ванной. На фото она позирует стоя в соблазнительной позе перед зеркалом. На певице – нижнее белье серебристого оттенка с тонкими перемычками на бедрах, которое оттенило ее ровный шоколадный загар.

Напомним, Седокова резко пристыдила Тодоренко после скандального заявления о женщинах.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Седокова всполошила кадром в одних трусах: "Таким жаром веяло только от Жанны Фриске".

Также Politeka писала, что Седокова в растрепанном виде насмешила сеть огромным костюмом.