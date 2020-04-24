Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась интимным кадром в серебристом бикини и сразила сеть

В этот раз артистка появилась перед зеркалом в крошечном серебристом бикини, едва ли скрывающем ее достоинства. Анна, похоже, решила продемонстрировать всю свою фигуру самым жарким и удобным способом, пишет Рoliteka.net.

Так, артистка опубликовала горячий снимок из ванной. На фото она позирует стоя в соблазнительной позе перед зеркалом. На певице – нижнее белье серебристого оттенка с тонкими перемычками на бедрах, которое оттенило ее ровный шоколадный загар.

А волосы артистки уложены в объемную прическу с намеком на небрежность, а на лице практически не заметен макияж. Для полноты картины Седокова сексуально прислонила большой палец к слегка приоткрытым губам.

«❤️❤️❤️Самая лучшая», «Тело красивое👍🔥», «Обворожительна🔥», «Вы Анна шикарная девушка, ай хороша», «Анют, ну ты выше всяких похвал 🥰🤤🥰🤤🥰🤤 Богиня ❤️», «Господи, ну что за шикарная девушка 😍❤️❤️❤️», «Красавчик хулиганчик мускулистый🔥😘», «таким жаром веяло только от Жанны Фриске....Каждая фотка 🔥», «Как всегда на высоте 👍».

До этого звезда рассказала об интимной жизни, а также об опыте с девушками, полученным в постели. Так, во время беседы с рэпером Kyivstoner она заговорила о сокровенном: неожиданно раскрыла подробности интимной жизни.

«У меня был ужасный интим втроем, если честно. Это было несколько раз. Я клянусь, что у меня никогда не было интима, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период «ВИА Гры»», - раскрыла все карты звезда.

При этом она такде рассказала, что хотя это и был опыт, он получился не совсем удачным: «Проблема интима втроем в том, что ты как женщина не успеваешь сразу и туда и туда. Я же отличница! Поэтому должна и там отработать хорошо, и там. Я вообще люблю традиционную позу», - призналась звезда.

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